Mau tempo fecha aeroportos de Curitiba e Porto Alegre

Na capital gaúcha, o Aeroporto Internacional Salgado Filho está fechado desde as 5h26 para pousos e decolagens. Por conta da interrupção das operações, do total 12 chegadas previstas, sete foram canceladas e uma estava atrasada. Em relação às partidas, de 25 voos previstos para decolar, sete foram cancelados e um teve o horário alterado, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Já o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na capital paranaense, ficou fechado da 0h10 até as 8 horas para pousos. As decolagens eram feitas com auxílio de aparelhos. Por volta das 9 horas, as operações de pouso e decolagens eram feitas por instrumentos. Sete voos foram cancelados e seis registravam atrasos, de um total de 26 voos previstos para o período, de acordo com relatório da Infraero.