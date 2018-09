Mau tempo interrompe buscas a padre em SC As buscas pelo padre Adelir de Carli, de 41 anos, desaparecido desde o último dia 20, quando partiu do interior do Paraná para vôo com balões de gás hélio, foram interrompidas hoje por conta do mau tempo e os riscos de um ciclone atingir o litoral de Santa Catarina. Segundo informações do comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros voluntários de Penha (SC), Johnny Coelho, as buscas serão retomadas amanhã. "Mesmo se o tempo não melhorar, vamos voltar a procurar por terra", disse. Os trabalhos de resgate vão priorizar dois locais, de acordo com o comandante. Serão vistoriadas as regiões onde foram encontrados os balões. Se o tempo ajudar, barcos voltarão a vasculhar o mar. Está prevista para domingo uma reunião entre os voluntários para decidir se as buscas vão se encerrar.