Mau tempo pára travessia de balsa no litoral norte de SP A travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, teve de ser suspensa hoje por causa do mau tempo. Um forte nevoeiro e ventos de 50 quilômetros horários paralisaram as cinco embarcações na manhã de hoje. Até às 16h30, não havia previsão de retorno. Hoje, cerca de 2,5 mil carros deixaram de circular entre as duas cidades. Motoristas e turistas tiveram de desistir de seguir para Ilhabela e adiar a viagem. Do lado de Ilhabela, os moradores também não puderam fazer a travessia. "Não há previsão, temos de esperar pelo bom tempo", afirmavam os funcionários aos motoristas. Todo trânsito de embarcações é monitorado pela Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), que segue normas de segurança aquaviária. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chegada de uma frente fria provocou a queda repentina das temperaturas. No litoral norte, as chuvas persistirão durante o fim de semana. "O tempo ainda fica com muita nebulosidade, instável e chuva contínua no sábado e domingo em todo Estado de São Paulo", disse o meteorologista Olívio Bahia do Sacramento Neto. Os ventos devem diminuir em todo o litoral do Estado no fim de semana, mas as temperaturas continuarão baixas e o tempo só melhora a partir de segunda-feira.