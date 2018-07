Mau tempo prejudica operações de aeroportos no País

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado para pousos das 18h46 até o encerramento das suas operações, às 23h, de terça-feira, por causa do nevoeiro. Às 19h33, as operações de decolagens também foram suspensas e só retornaram às 19h53. As companhias aéreas foram obrigadas a cancelar voos e realocar os passageiros em voos de outras empresas aéreas nesta manhã, provocando atrasos.

As operações para pousos e decolagens ainda estavam sendo feitas com auxílio de instrumentos às 9h15 em Congonhas. Entre os 50 voos previstos para o período, 15 sofreram atrasos e 14 foram cancelados.

No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, que operava com ajuda de instrumentos desde a madrugada, 11 foram cancelados e nove registram atrasos, entre os 66 voos previstos.

O nevoeiro também atrapalhou as operações no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. As operações de pousos e decolagens foram suspensas às 18h15 desta terça-feira, devido ao nevoeiro, e só reabriu às 6h15 desta quarta-feira. O aeroporto fica fechado diariamente da meia-noite às 6h em função de obras.

O fechamento durante quatro horas provocou atrasos e cancelamentos de vários voos, segundo a Infraero. Na manhã desta quarta-feira, as operações para pousos e decolagens são feitas com auxílio de instrumentos. Até as 9h, 13 voos foram cancelados e 12 registraram atrasos de mais de meia hora, entre os 30 programados para o período.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont operava no visual e não registrava movimentação atípica, segundo a Infraero. Entre os 36 voos previstos, três estavam atrasados e seis foram cancelados. No Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, as operações também eram feitas no visual e o movimento estava tranquilo. Das 20 chegadas programadas, três foram canceladas e cinco tiveram atrasos. Nas 40 partidas, duas foram canceladas e duas estavam atrasadas.