Mau tempo suspende voos do RJ para SP por 12 minutos As decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, para Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficaram suspensas entre 9h33 e 9h45, porque os pousos no terminal paulista estão sendo realizados por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - desde as 6 horas em razão do mau tempo. A suspensão por questões de segurança causou atrasos em 60,9% dos voos programados para a manhã de hoje no Santos Dumont.