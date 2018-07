Mauá-SP tem a 2ª chacina do ano no Estado Mauá, no Grande ABC (SP), teve ontem a segunda chacina do ano no Estado. Policiais militares encontraram três rapazes mortos na Vila Assis Brasil. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 1º Distrito Policial (DP), eles haviam sido baleados diversas vezes na cabeça e nas nádegas. As vítimas são Orestes Ramos Neto, de 29 anos, Christian Cardoso dos Santos, de 17, e Felipe Dodinho Celestino, de 18. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, até hoje, nenhum suspeito de cometer os disparos havia sido preso. A causa do crime é investigada.