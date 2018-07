Maureen O'Hara da cor do fogo Dois atores fordianos - Maureen O"Hara e Victor McLaglen, presentes em Depois do Vendaval e Rio Bravo - participam de Lady Godiva, às 20h20, no Telecine Cult. O filme conta a história da aristocrata a quem, na Inglaterra de Eduardo, no século 11, é imposto o desafio de cavalgar nua pela cidade, para provar sua fidelidade ao rei. O filme chamou-se nos cinemas O Suplício de Lady Godiva e o curioso é ver como o diretor Arthur Lubin encarou o desafio da nudez, inadmissível para os padrões hollywoodianos da época. Lubin, um ex-ator, virou faz-tudo no cinemão. De sua extensa produção, destaca-se O Fantasma da Ópera, a versão com Claude Rains. A bela cabeleira ruiva de Maureen, de qualquer maneira, parece fogo no cartaz da TV paga.