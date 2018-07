Maurício Mattar sofre acidente de carro no Rio O ator Maurício Mattar ficou ferido após se envolver em um acidente de carro na tarde desta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 14h ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge com escoriações. Cerca de meia hora depois ele foi transferido para o Hospital Barra D''or, que até por volta das 18h15 ainda não havia divulgado boletim médico do ator.