Maurício Ramos: um mês fora do Palmeiras

O zagueiro sofreu uma lesão aguda no púbis e ficará parado por no mínimo 30 dias. De acordo com o médico Vinícius Martins, ele não passará, a princípio, por cirurgia. A operação só será necessária caso a recuperação do atleta não ocorra como o esperado.

O treinador tem mudado a equipe a cada partida. Jogadores lesionados, suspensos, na seleção brasileira, são vários os motivos para tanta modificação. Na vitória sobre o Atlético-PR, sábado, no Palestra Itália, Cleiton Xavier e Armero foram os desfalques. O time só não perdeu Danilo porque a diretoria pagou os R$ 100 mil que estavam no contrato, caso o zagueiro enfrentasse a ex-equipe. Valeu a pena: foi dele o gol do triunfo por 2 a 1.

Domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, o único suspenso será o reserva Jumar. Marcão segue na zaga.