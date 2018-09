Máximo do mínimo

Para Malena Georgieva, foi uma longa viagem até o Upper West Side de Manhattan. Natural da provinciana Plovdiv, na Bulgária, ela se formou em administração industrial ao estilo soviético justo quando a União Soviética estava implodindo. Em 1993, emigrou para os Estados Unidos, se inscreveu num programa de mestrado da Universidade de New Haven, sustentando-se como camareira de hotel por US$ 4,50 a hora. Por fim, foi contratada pela Deloitte & Touche, começando uma carreira em gestão de risco e, simultaneamente, seu caso de amor com Nova York.

Mas Malena sonhava mesmo tornar-se artista e designer. Após um curso de extensão em design de interiores na Universidade de Nova York, abriu sua empresa em 2008 - dois dias depois, a economia entrou colapso. Sem clientes, voltou ao trabalho de gestão de risco e levou seus esforços de design para casa, um espaço pequenino, pelo qual paga US$ 1.750 (cerca de R$ 2.930) mensais. O apartamento consiste de um único cômodo com pouco mais de 18 m², com cama, escrivaninha, mesa de jantar e um par de cadeiras giratórias.

É fundamental que elas girem - isso permite que fiquem de frente para a área de jantar, de dormir ou de estar, a depender de como Malena esteja usando o apartamento. As cadeiras Tirup custam US$ 400 (R$ 670) cada na Ikea, o que as faz os móveis mais caros do pedaço. Alguns itens custam US$ 40 (R$ 67), como as pernas de mesa, também da Ikea, sobre as quais montou uma tábua estofada imitando couro. Um gasto substancial foi a madeira que ela e seu pai, um engenheiro aposentado que veio visitá-la de Plovdiv, usaram para construir a cama de plataforma queen size.

No total, o gasto foi de US$ 1.500. Como ela pretende abrir uma empresa de design algum dia, e não pode dilapidar sua poupança, sua decoração frugal é mais uma forma de gestão de risco.

Evidências da engenhosidade de Malena estão por toda parte. Ela descobriu que podia dobrar um colchão de hóspede e deslizá-lo entre sua cama e a parede, onde ele funciona como uma almofada de encosto. A mesa de jantar para quatro pessoas, tem dois banquinhos da Overstock.com e um banco que ela criou colocando uma tábua estofada sobre um radiador raramente usado. Outra tábua estofada virou o tampo da escrivaninha. "Estou certa de que todo mundo tem ferramentas em casa", diz ela. "Só que as pessoas não pensam nisso."/ TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK