Mayweather paga dívida de US$ 5,6 mi O boxeador norte-americano Floyd Mayweather aceitou pagar US$ 5,6 milhões (R$ 10 milhões) de impostos atrasados ao fisco dos Estados Unidos. Sábado, o pugilista, de 32 anos, venceu o mexicano Juan Manuel Marquez e recebeu US$ 10 milhões de bolsa. Mayweather só volta a lutar em 2010, quando deverá enfrentar o compatriota Shane Mosley ou o vencedor entre o filipino Manny Pacquiao e o porto-riquenho Miguel Cotto.