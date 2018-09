Mbeki chama de 'desgraça' ataques na África do Sul

O presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, condenou neste domingo a onda de ataques contra imigrantes no país, classificando-os de "desgraça absoluta" e afirmando que o episódio manchou o nome da pessoa. No primeiro discurso em cadeia nacional de rádio e televisão sobre o assunto desde o início dos ataques há duas semanas, Mbeki disse que a África do Sul arrisca ser levada de volta ao passado de conflitos violentos. Nas duas últimas semanas, os ataques deixaram 50 mortos e cerca de 25 mil desabrigados. O governo de Moçambique afirmou que milhares de cidadãos voltaram ao país para escapar da violência. Para receber os imigrantes que voltaram, o governo chegou a criar centros de triagem na capital moçambicana, Maputo. Neste domingo, em visita a uma favela próxima a Johanesburgo, o líder do partido do governo sul-africano, Jacob Zuma, fez um apelo pelo fim dos ataques. O líder do Conselho Nacional Africano (ANC) fez um comício para milhares de pessoas, no qual afirmou que a violência não vai resolver a criminalidade, a pobreza e o desemprego, e sim, agrava-los. Mbeki vem sendo criticado por sua reação aos ataques, alguns dizem que ele atuou muito lentamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.