McCain apóia plano alternativo para Wall St, dizem democratas Importantes senadores do partido Democrata disseram na quinta-feira que as negociações por um socorro financeiro a Wall Street saíram dos trilhos depois que eles descobriram em um encontro na Casa Branca que o candidato republicano à presidência dos EUA, John McCain, havia abraçado um novo plano que difere substancialmente do que estava sob discussão. "Parece que o senador McCain alinhou-se aos republicanos da Casa (dos Representantes, a Câmara dos Deputados dos EUA), que querem começar uma abordagem completamente diferente", disse o deputado democrata pela Califórnia Henry Waxman à Reuters depois de um encontro na Casa. Um grupo de republicanos conservadores na quinta-feira propôs um plano de seguros de hipotecas como alternativa ao socorro de 700 bilhões de dólares oferecido pelo governo George W. Bush a Wall Street.