McCain brinca na TV sobre derrota em eleição

O candidato republicano derrotado nas eleições dos Estados Unidos, John McCain, fez piadas sobre a derrota em sua mais recente aparição pública. Em entrevista no programa The Tonight Show, com Jay Leno, da NBC, McCain disse que desde então vem "dormindo como um bebê". "Eu durmo duas horas, acordo e choro", acrescentou, repetindo a brincadeira que fez quando perdeu para George W. Bush durante as primárias republicanas em 2000. O republicano também descartou uma nova disputa pela Presidência. "Eu acho que não, meu amigo", afirmou. "Foi uma ótima experiência e nós teremos uma nova geração de líderes." McCain também afirmou que a candidata a vice Sarah Palin inspirou as pessoas e disse acreditar que ela "terá um grande papel no futuro do país". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.