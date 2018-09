McCain derrota Obama no Kentucky, mostram projeções da mídia O republicano John McCain derrotou o rival democrata Barack Obama na terça-feira na disputa presidencial no Kentucky, garantindo a vitória em um Estado que tem apoiado o candidato vencedor por mais de 40 anos, segundo projeções da mídia. McCain tinha uma vantagem de dois dígitos sobre Obama em pesquisas no Estado de tendência republicana antes das eleições. Os eleitores no Kentucky têm apoiado o vencedor na corrida presidencial desde a eleição do democrata Lyndon Johnson em 1964. A vitória deu a McCain todos os 8 votos do Estado no Colégio Eleitoral. Um candidato precisa de 270 votos para conquistar a Presidência no sistema indireto norte-americano.