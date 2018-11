McCain dirá que Obama deve visitar a América do Sul O candidato republicano à Presidênciados Estados Unidos, John McCain, dirá que o candidatodemocrata, Barack Obama, deve visitar a América do Sul. McCain, senador pelo Arizona, defenderá essa tese emdiscurso na segunda-feira em San Diego, diante do ConselhoNacional do La Raza, um dos principais grupos de defesa doshispânicos dos Estados Unidos. McCain, que precisa do apoio hispânico na batalha contraObama na eleição presidencial de 4 de novembro, falará ao gruposobre seu apoio ao acordo comercial entre EUA e Colômbia,atualmente paralisado, e também a um pacto sobre comércio paratodo o hemisfério. "E, embora não seja minha intenção elaborar a agenda de meuoponente, eu espero que o senador Obama visite em breve algunsdos outros países das Américas pela primeira vez", dirá McCain,segundo trechos do discurso que foram divulgados pela campanhado senador. "Quando ele fizer isso, acho que também verá que laçoseconômicos mais fortes com nossos vizinhos, e as amizadespróximas que eles encorajam, são de grandes benefícios emvárias maneiras para nosso país." A declaração é uma crítica indireta à inexperiência deObama, senador em primeiro mandato. McCain, que recentemente viajou para a Colômbia e para oMéxico, já foi ao Iraque neste ano e criticou Obama por nuncater ido a esse país. O democrata atualmente prepara uma visitaao Iraque. O apoio a McCain entre os hispânicos é menor do que o dadoa Obama, que herdou a simpatia de muitos hispânicos queapoiaram a senadora Hillary Clinton quando ela disputou comObama a indicação democrata. (Por Steve Holland) REUTERS ES