McCain diz que Obama pode ir ao Iraque em breve O candidato republicanoà Casa Branca, John McCain, comentou na sexta-feira sobre omomento não informado da viagem de alta segurança que seuadversário democrata, Barack Obama, fará ao Iraque, dizendoacreditar que o rival pegará o avião neste fim de semana. Mas a porta-voz de McCain disse que o senador pelo Arizonanão sabia nada sobre a programação de Obama. O democrataafirmou no mês passado que visitaria Iraque e Afeganistão embreve. A campanha dele, no entanto, não informou nenhuma data,por questões de segurança. "Acredito que hoje ou amanhã -- não sou íntimo da agendadele -- o senador Obama estará pousando no Iraque com algunsoutros senadores", disse McCain num almoço de arrecadação dedoações. A porta-voz de McCain, Brooke Buchanan, insistiu com osjornalistas mais tarde: "Ele não sabe quando ele vai. Ele nãosabe essa informação. Ele estava falando em termos mais amplos,sobre quando Obama chega ao Iraque". McCain tem feito pesadas críticas a Obama, em especial poranunciar apoio à retirada das tropas dos EUA no Iraque em umcronograma de 16 meses antes de visitar o país ou se reunir comos comandantes na região. "Tenho certeza de que o senador Obama vai chegar a Bagdánum ambiente muito mais seguro do que aquele que encontrávamosantes de começarmos o reforço", disse McCain, referindo-se aossoldados adicionais enviados desde o ano passado. A campanha de Obama não comentou as declarações de McCain.Seus assessores admitem oficialmente, e sem dar muitosdetalhes, que ele irá a Jordânia, Israel, Londres, Paris eBerlim. (Reportagem de Steve Holland)