McCain diz que vitória no Iraque pode vir em quatro anos O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, disse na quinta-feira que dentro de quatro anos os EUA poderiam vencer a guerra do Iraque, retirando a maior parte das tropas e deixando para trás uma democracia sólida. A declaração deve ser explorada por seus rivais democratas, Barack Obama e Hillary Clinton, que prometem retirar as tropas rapidamente e acusam McCain de pretender manter as mesmas políticas do governo Bush no impopular conflito do Iraque. Valendo-se de uma declaração de McCain neste ano, os democratas dizem que o senador republicano pretende manter uma presença militar norte-americana no Iraque durante os próximos cem anos. McCain considera possível uma presença militar de várias décadas para manter a estabilidade na região, a exemplo do que acontece no Japão, na Coréia do Sul e na Alemanha. Mas, em discurso que vai proferir na quinta-feira em Columbus, Ohio, ele vai tratar daquilo que acha ser possível ao longo de um mandato presidencial. "Até janeiro de 2013, a América [os EUA] terá recebido em casa a maioria dos militares que se sacrificaram terrivelmente para que a América esteja segura em sua liberdade," afirmará o candidato. "A guerra do Iraque foi vencida. O Iraque é uma democracia em funcionamento, embora ainda sofrendo com os efeitos de décadas de tirania e séculos de tensão sectária. A violência ainda ocorre, mas é espasmódica e muito reduzida," prevê McCain.