McCain e Obama estão empatados em pesquisas nos EUA O republicano John McCain e o democrata Barack Obama estão empatados em duas pesquisas de opinião divulgadas na segunda-feira, enquanto os candidatos se aproximam das últimas oito semanas da corrida pela Casa Branca. As pesquisas foram feitas entre sexta-feira e domingo, depois da convenção do Partido Republicano, que terminou na última quinta-feira. A pesquisa da CNN/Time mostrou uma corrida empatada com 48 por cento das intenções de voto para cada candidato, e uma pesquisa da Hotline/Diageo apontou os candidatos com 44 por cento das intenções cada. A pesquisa da CNN/Time quase não mudou desde a última sondagem, na semana passada, quando Obama liderava a corrida com 49 por cento contra 48 de McCain. A pesquisa da Hotline mostrou um salto significativo para McCain, que subiu 9 pontos percentuais desde a última pesquisa na semana passada. Outra sondagem divulgada no domingo, pelo USA Today/Gallup, deu uma vantagem de 4 pontos a McCain entre os eleitores registrados e uma liderança de 10 pontos entre os provavéis eleitores. Esse foi um grande impulso para McCain, que estava três pontos percentuais atrás de Obama entre os eleitores prováveis na semana anterior à convenção Democrata. Os democratas se reuniram uma semana antes dos republicanos. Normalmente, as convenções dão aos candidatos presidenciais um empurrão de curto prazo nas pesquisas, mas as convenções deste ano parecem ter cortado o benefício para Obama. As apertadas pesquisas colocaram a corrida essencialmente de volta para onde estava indo antes das convenções, embora algumas pesquisas tenham mostrado que McCain tenha elevado o entusiasmo entre seus eleitores com a escolha da governadora do Alaska, Sarah Palin, para sua candidata a vice. A pesquisa CNN/Time poll feita com 1.022 norte-americanos pela Opinion Research Corporation tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. A sondagem da Hotline/Diageo consultou 924 eleitores e possui uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais.