McCain e Obama se dizem otimistas sobre plano para Wall Street O candidato democrata à Casa Branca disse nesta sexta-feira que a crise financeira em Wall Street representa "o veredito final" para as políticas econômicas apoiadas pelo rival republicano John McCain. No primeiro de três decisivos debates presidenciais, Obama e McCain se disseram otimistas com relação a um acordo no Congresso sobre o pacote de 700 bilhões de dólares destinado ao setor financeiro dos Estados Unidos. McCain, no entanto, disse que "nós temos um longo caminho a percorrer". "Este é o veredito final para oito anos de uma política econômica fracassada promovida por George W. Bush e apoiada pelo senador McCain", disse Obama na abertura do debate na Universidade do Mississippi. McCain encerrou dias de suspense na sexta-feira ao voltar atrás da decisão de não comparecer ao debate caso as negociações sobre o socorro a Wall Street no Congresso não estivessem concluídas. Sua campanha disse que houve progresso suficiente para que ele participasse do primeiro debate que pode dar uma direção para as eleições de 4 de novembro, para um lado ou para outro. "Nós finalmente vimos republicanos e democratas sentando-se, negociando juntos e elaborando um pacote", disse McCain. O debate estava marcado para discutir política externa e segurança nacional, mas os distúrbios em Wall Street têm dominado as discussões na campanha nas últimas duas semanas e foram o primeiro tópico levantado. As conversas na Casa Branca entre McCain, Obama e líderes congressistas acabaram em desarranjo na quinta-feira, sem acordo sobre o socorro de 700 bilhões de dólares proposto pelo governo Bush. (Reportagem adicional de Steve Holand)