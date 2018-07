McCain e Obama se enfrentam em 'debate interativo'

Os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, o senador democrata Barack Obama e o senador republicano John McCain, se enfrentam nesta terça-feira à noite naquele que promete ser o mais imprevisível debate da campanha presidencial americana. O debate segue o formato ''town hall meeting'' (em tradução literal, "um encontro na prefeitura"), uma expressão para designar um debate com a participação da platéia. Os candidatos responderão a perguntas dos presentes ao auditório da Belmont University, em Nashville, no Estado do Tennessee, sobre temas de política nacional e externa. O embate entre os dois candidatos ocorre a quatro semanas da eleição, que acontece no dia 4 de novembro, e em meio a uma das piores crises econômicas na história dos Estados Unidos. As pesquisas mais recentes mostram que a crise atual está favorecendo Barack Obama, já que muitos eleitores associam John McCain às políticas econômicas adotadas pelo presidente George W. Bush. Mas o formato de debate com participação da platéia é muito apreciado por John McCain, que chegou a convidar Obama para realizar uma série de encontros nesse estilo. A proposta acabou não sendo levada adiante devido a discordâncias entre as campanhas dos dois candidatos sobre o número de embates que seriam realizados e detalhes sobre o formato dos encontros. Pesquisas Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo jornal Washington Post e a rede ABC mostra que uma intenção de voto de 51% em favor de Barack Obama. John McCain teve 45% das intenções. Na segunda-feira, uma sondagem da rede de TV CNN apontou que Obama está conseguindo aumentar sua vantagem sobre McCain. Segundo a sondagem, 53% dos eleitores disseram que votarão em Obama, contra 45% que afirmaram apoiar o republicano. A vantagem de 8 pontos percentuais é o dobro do que Obama tinha em meados de setembro, de acordo com o mesma pesquisa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.