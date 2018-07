McCain participará de debate com Obama nesta sexta

O comitê de campanha do candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, confirmou nesta sexta-feira que o candidato comparecerá ao primeiro debate com o rival democrata, Barack Obama, nesta sexta-feira. Na última quarta-feira, McCain havia dito que estava suspendendo sua campanha e sugeriu que o debate fosse adiado por causa da crise econômica nos Estados Unidos. O candidato republicano chegou a dizer que só compareceria ao embate político se o Congresso aprovasse o plano de resgate econômico de US$ 700 bilhões apresentado pelo governo americano na semana passada. Mas Obama disse que preferia que o debate fosse realizado e argumentou que o povo americano tem o direito de saber o que o futuro presidente tem a dizer sobre a crise. Progresso Até a manhã desta sexta-feira, não havia definição se o debate - o primeiro de três previstos na disputa pela Casa Branca - iria realmente acontecer. Em um comunicado, o comitê de campanha disse que o candidato republicano tomou a decisão de comparecer depois de concluir que houve avanços nas negociações para aprovar o pacote. "Ele acredita que houve progresso significativo rumo a um acordo bipartidário agora que há uma base para que todas as partes sejam representadas nas negociações", diz o comunicado. Depois do debate, o senador deve voltar a Washington para continuar participando das negociações. O encontro entre os dois candidatos será realizado na cidade de Oxford, no Estado do Mississippi, a partir das 20h, hora local (22h no horário de Brasília). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.