McCain participará de debate com Obama nesta sexta-feira O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, participará de um debate com o rival democrata Barack Obama, nesta sexta-feira, depois dos progresso significativos alcançados em relação ao pacote de ajuda do governo a Wall Street, informou sua campanha. Brian Rogers, porta-voz da campanha de McCain, disse em comunicado que depois do debate em Oxford, Mississipi, McCain retornará a Washington para retomar as negociações sobre o plano de ajuda ao setor financeiro.