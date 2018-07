McCain pede adiamento de debate com Obama

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, disse nesta quarta-feira que pediu ao adversário democrata, Barack Obama, que aceite adiar o primeiro debate entre os dois por causa da crise econômica no país. McCain disse que suspenderá sua campanha na quinta-feira e seguirá para Washington, onde o governo americano tenta convencer o Congresso a aprovar um pacote de ajuda de US$ 700 bilhões para o mercado financeiro. "Eu falei com o senador Obama e o informei sobre minha decisão", disse o candidato republicano. "Pedi a ele que se juntasse a mim." "Estou pedindo ao presidente (George W. Bush) que realize uma reunião de líderes de ambas as casas do Congresso, incluindo o senador Obama e eu - é hora de ambos os partidos se unirem para resolver este problema." Comunicado O primeiro debate está marcado para sexta-feira na cidade de Oxford, no Estado americano do Mississippi. O candidato republicano advertiu que os Estados Unidos vivem uma crise histórica e pediu que o Congresso aja com rapidez para impedir que ela se agrave. "Se nós não agirmos, cada canto de nosso país receberá o impacto, não podemos permitir que isso aconteça", disse. O porta-voz da campanha de Obama, Bill Burton, disse que o senador ligou para John McCain na manhã desta quarta-feira para propor que os dois fizessem um comunicado conjunto sobre a proposta do governo para resolver a crise. Burton disse que as duas campanhas estão fechando os detalhes da declaração, mas não adiantou se Obama aceitaria adiar o debate. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.