McCain surpreende e escolhe governadora do Alasca como vice O candidato do Partido Republicano à Presidência dos EUA, John McCain, escolheu na sexta-feira a governadora do Alasca, Sarah Palin, para compor sua chapa, disse uma autoridade do comitê de sua campanha. A surpreendente escolha pode ajudar McCain a ganhar votos entre o eleitorado feminino. A opção por Palin, 44, deve ser divulgada ainda na sexta-feira, em um comício a ser realizado na cidade de Dayton em meio aos esforços feitos pelo republicano para tirar do foco das atenções seu adversário do Partido Democrata, Barack Obama, apontado oficialmente na quinta-feira como candidato às eleições presidenciais de 4 de novembro. McCain e Palin enfrentarão Obama e seu candidato a vice, Joe Biden. A escolha aconteceu dias depois da intensificação dos boatos sobre quem seria o parceiro de chapa do republicano. Os nomes mais cotados, como o do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, foram descartados nas últimas 24 horas. Palin, uma política conservadora, governa o Alasca em primeiro mandato, opõe-se veementemente ao aborto e mostra-se cautelosa em termos fiscais. A candidata a vice-presidente é adepta da prática de esportes, o que deve levar juventude e vitalidade à chapa republicana. McCain completa 72 anos de idade nesta sexta-feira. Palin não é muito conhecida nacionalmente, e isso pode minar o argumento de McCain sobre Obama ser inexperiente demais para comandar a Casa Branca. Porém, de outro lado, a governadora pode ajudar o republicano a conquistar os simpatizantes insatisfeitos de Hillary Clinton, que perdeu as prévias democratas para o atual candidato do partido. Na quinta-feira, no discurso em que aceitou sua nomeação, Obama atacou diretamente McCain e relacionou-o ao que descreveu como as políticas econômicas fracassadas do presidente George W. Bush, membro do Partido Republicano. Palin, ex-prefeita da cidade de Wasilla, ficou conhecida como uma defensora de reformas em um Estado atingido recentemente por escândalos de corrupção. Eleita em 2006, ela é a primeira mulher a governar o Alasca. A candidata a vice e seu marido, Todd, tem cinco filhos, com idades de 4 meses a 18 anos. (Por Steve Holland)