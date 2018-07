McCartney se casa pela terceira vez em dia de aniversário de Lennon

O ex-beatle Paul McCartney se casa pela terceira vez neste domingo em Londres, com a milionária americana Nancy Shevell, na data em que John Lennon completaria 71 anos de idade.

Lennon e McCartney formaram a dupla de compositores mais famosa da história do pop, ao longo da década em que foram a principal força criativa por trás dos Beatles.

Lennon, nascido em 9 de outubro de 1940, foi assassinado a tiros em 8 de dezembro de 1980.

O casamento de McCartney, de 69 anos, com a nova-iorquina Nancy Shevell, uma herdeira da indústria de caminhões de 51 anos, ocorrerá na Old Marylebone Town Hall, em Londres, o mesmo lugar em que ele se casou com sua primeira mulher, Linda Eastman, em 1969.

Linda, que assim como Nancy era americana, morreu de câncer em 1998.

McCartney se divorciou de sua segunda mulher, Heather Mills, em 2008, após o casal ter travado uma batalha judicial nos tribunais britânicos.

Discrição

Ao contrário da cerimônia em que firmou laços com Heather, marcado pela suntuosidade, o casamento com Nancy será uma cerimônia discreta e com a presença de familiares e alguns poucos amigos. Estima-se que não mais que 30 pessoas deverão estar presentes à cerimônia.

A noiva deverá usar um vestido desenhado pela filha do ex-beatle, a estilista Stella McCartney.

A beatlemaníaca Chiara Amato disse que estava fazendo ponto diariamente no cartório em que o casal marcará sua união desde o dia 29 de setembro.

''Este casamento irá durar. Ela parece ser uma ótima pessoa e estar muito apaixonada por ele. Eu escuto os Beatles desde que tenho 6 anos de idade. E já fui a 27 shows de sir Paul''.

A filha mais velha de McCartney, Mary, também se casou no cartório de Marylebone, no ano passado.

Mesmo teto

No início deste mês, Shevell passou a viver junto com o ex-beatle em sua mansão em St John's Wood, um sofisticado bairro no noroeste de Londres.

A residência deve ser sede de uma recepção a ser realizada após o casamento, que deverá contar com a participação de não mais que 100 convidados.

O casal começou a namorar há quatro anos, após ter se conhecido no balneário de luxo de Hamptons, próximo a Nova York. Eles ficaram noivos em maio deste ano.

Nancy foi casada por 20 anos com o advogado americano e candidato político Bruce Blakeman.