McDonald's: copo distribuído no Brasil não é perigoso O McDonald''s no Brasil informou hoje que os copos que a empresa distribui atualmente no País, como parte da promoção "Copos da Copa", foram produzidos com vidro colorido e não possuem qualquer relação com os copos de uma promoção sobre o filme "Shrek para Sempre", atualmente distribuídos nos Estados Unidos e no Canadá.