McDonald's do Canadá vai vender café moído em supermercados

O McDonald's está disponibilizando seu café moído McCafe nos supermercados canadenses neste mês, anunciou a gigante do fast-food nesta terça-feira, como parte de sua campanha mais ampla para ganhar participação de mercado em um país dominado por muito tempo por rivais como Tim Hortons e Starbucks.

A competição para atrair consumidores de café do Canadá tem se intensificado nos últimos anos, enquanto rivais têm entrado no território do McDonald's ao expandir seus próprios menus de café da manhã e almoço a fim de atrair novos clientes e elevar o gasto por visita.

"Todo mundo está tentando disputar clientes", disse o presidente-executivo do McDonald's no Canadá, John Betts, à Reuters.

Betts diz que desde que assumiu as operações no Canadá, em 2008, seu foco ajudou a dobrar a participação de mercado do McDonald's em café e triplicar suas vendas de café. O McDonald's lançou a marca McCafe no Canadá em 2011.

"Tivemos um crescimento de dois dígitos em uma base composta ao longo dos últimos cinco anos na hora do café da manhã em termos de tráfego e vendas. Este é um crescimento de categoria significativo para nós", disse.

O McDonald's do Canadá está fazendo uma parceria com a Kraft no Canadá para vender seu café moído ensacado, bem como os formatos de porções individuais para a Tassimo e Keurig nos supermercados.

(Por Solarina Ho)