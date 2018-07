McDonald's indenizará casal por golpe de funcionários

O golpe, que foi confirmado por um vídeo fornecido pelo próprio McDonald''s, mostrou que a ação era cometida com frequência pelos funcionários da lanchonete. De acordo com o TJ, a relatora do processo Jacqueline Montenegro, afirmou que o caixa recebeu as notas e jogou uma delas no chão. Essa nota foi apanhada por sua colega de balcão e repassada a outro funcionário. A juíza considerou que houve falha na prestação de serviço e que o ocorrido é gerador de dano moral, pois os autores foram expostos a situação constrangedora diante de outros consumidores presentes na lanchonete.