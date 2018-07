McDonald's Japão diz que vendas de agosto recuam 25% com temor sobre segurança alimentar

O McDonald's Holding Co, no Japão, disse que suas vendas caíram 25 por cento em agosto, maior recuo na comparação anual desde que a empresa tornou-se pública em 2001, depois de um temor sobre segurança alimentar ter mantido clientes longe da rede de fast food.

O McDonalds Corp detém uma participação de 49,9 por cento na maior rede de restaurantes do Japão. Em julho, uma matéria em uma TV chinesa alegou que um fornecedor de redes de fast food, incluindo McDonald's e a rival Yum Brands, tinha tratado a carne indevidamente e usado alimentos vencidos.

Em um comunicado nesta terça-feira, o McDonald's Japão disse que as vendas em lojas abertas há pelo menos 13 meses caíram 25,1 por cento em agosto, enquanto o número de clientes diminuiu 16,9 por cento, principalmente devido a preocupações com a segurança alimentar.

"No momento, não sabemos por quanto tempo o impacto (da crise alimentar) vai durar", disse um porta-voz do McDonald's Japão.

Mesmo antes do susto, as vendas do McDonald's Japão estavam caindo este ano devido ao aumento da concorrência com lojas de conveniência: agosto foi o sétimo mês consecutivo de declínio de vendas no ano-a-ano.

Depois do temor sobre segurança alimentar, o McDonald's Japão chegou a retirar suas previsões de lucro para o ano e disse, na ocasião, que suas vendas tinham caído de 15 a 20 por cento em uma base diária em comparação com as projeções originais.

(Por Chang-Ran Kim)