McDonald's tem lucro menor em meio a crise econômica

A lenta economia nos Estados Unidos e o aperto de cintos na Europa estão afetando até as redes de restaurantes mais resistentes, com consumidores contendo gastos com refeições fora de casa.

A empresa também informou que as vendas globais comparáveis estão em queda em outubro, em meio ao cenário de crise econômica e à pressão de concorrentes.

"As vendas globais comparáveis em outubro estão atualmente com tendência negativa", afirmou o presidente-executivo do McDonald's, Don Thompson, em nota.

O lucro da companhia caiu para 1,46 bilhão de dólares, ou 1,43 dólar por ação, no terceiro trimestre, ante 1,51 bilhão de dólares, ou 1,45 dólar por ação, na comparação anual.

Analistas, em média, esperavam ganho de 1,47 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas totais recuaram para 7,15 bilhões de dólares, contra 7,17 bilhões um ano antes.

As vendas globais em restaurantes em operação há pelo menos 13 meses subiram 1,9 por cento no terceiro trimestre, ligeiramente abaixo da previsão de analistas, de alta de 2 por cento. Foi a primeira vez que as vendas sob esta métrica cresceram menos que 2 por cento desde o segundo trimestre de 2003.

(Por Jessica Wohl)