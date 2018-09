McLaren Group prevê realizar IPO em cinco anos

O presidente-executivo da empresa, Ron Dennis, disse a jornalistas que a companhia está no caminho para mais que dobrar a produção, para 4 mil veículos anuais, buscando atender a demanda por automóveis de luxo, principalmente na Ásia.

"Em cinco anos, vamos analisar todos os mercados", disse Dennis, em visita para lançar um modelo no país e acompanhar o Grande de Prêmio de Cingapura.

No início deste ano, a McLaren lançou o esportivo MP4-12C, que tem dois lugares e compete com os modelos 458 Italia (Ferrari) e Gallardo (Lamborghini), e custa cerca de 168,5 mil libras no Reino Unido (260 mil dólares).

