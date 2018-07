McLaren pode testar carro com motor Honda para 2015 ainda este ano na Fórmula 1

O francês esclareceu a jornalistas, durante o Grande Prêmio da Itália, comentários feitos pelo chefe de automobilismo da Honda, Yasuhisa Arai, que disse não haver planos para que o carro entre em ação antes dos testes pré-temporada em Jerez, na Espanha, em 2015.

"A respeito do primeiro teste do carro da Mclaren movido a motor Honda, não há decisão ainda sobre quando e onde”, disse Boullier. "Isso ainda está em aberto."

"É verdade que houve um comentário, mas não vamos dar um resposta definitiva agora, porque na verdade ainda não sabemos exatamente. Mas é muito provável que possa ser antes de Jerez também", acrescentou ele.

Uma sessão de testes de dois dias está marcada em Abu Dhabi após a última corrida da temporada, que será realizada na capital dos Emirados Árabes Unidos em 23 de novembro.

A McLaren de 2015 está sendo ansiosamente aguardada, com a tradicional equipe encerrando uma longa parceria com a Mercedes para reatar o relacionamento com a Honda, a fabricante japonesa que forneceu os motores que levaram a equipe à conquista de títulos no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.

A McLaren não vence uma corrida desde o fim da temporada de 2012.

Arai disse nesta semana ao site oficial da Fórmula 1 não haver planos "para coletar dados durante o resto de 2014. Jerez vai ser a primeira vez".

Ele acrescentou que simulações começariam em cerca de duas semanas e a Honda esperava que o motor se mostrasse competitivo de imediato.