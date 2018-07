McLaren silencia os gritos de alegria de Vettel

A Red Bull tinha 16 pole positions consecutivas até que o piloto da McLaren Lewis Hamilton conseguir a primeira posição no grid de largada, algo que não acontecia desde o Grande Prêmio do Canadá em junho do ano passado.

O alemão Sebastian Vettel, que se tornou o bicampeão mais jovem da F1 no Japão aos 24 anos, tinha se acostumado a comemorar com gritos depois de conquistar a pole em 12 corridas nesta temporada.

"Preciso confessar que escutamos alguns dos outros pilotos e eu desligo imediatamente o meu monitor para não ter que escutar os gritos de alegria de Sebastian no seu carro", disse Whitmarsh na coletiva, entre os dois pilotos da sua equipe. "Hoje não precisei correr para desligar o botão e, por isso, me sinto bem", sorriu.

A outra alegria da McLaren, além do bom desempenho do campeão em 2008 Hamilton em um ano complicado e de comemorar o seu Grande Prêmio 700, foi ter impedido a Reb Bull a conquistar todas as poles de uma temporada, o que não acontecia desde a Ferrari em 1952.

A própria McLaren chegou perto do recorde em 1988 e 1989 quando conseguiu 15 poles de 16 corridas, número igualado pela Red Bull e que pode ser superado nas próximas três corridas da temporada.

A Williams também conquistou as 15 primeiras posições em 16 corridas em 1993, enquanto a Red Bull teve 15 poles na temporada passada.

ESTILOS DIFERENTES

Enquanto Whitmarsh sorria e Button parecia relaxado como de costume, Hamilton estava mais sombrio e centrado do que nunca, no dia em que respondeu algumas críticas contra ele.

Hamilton não disse nada no rádio depois que o informaram da conquista da pole e só mostrou um pequeno sorriso na coletiva depois do treino de classificação. "Não é obrigatório gritar de alegria", disse Whitmarsh em sua defesa. "Todos nós temos estilos diferentes estilos e pontos de vista. Acho que todos desfrutamos esse momento", afirmou.

Hamilton disse que não sabia que era a 19 pole da carreira até ser informado pelos repórteres. "Foi bom saber disso, não ouvia isso fazia tempo. Foi reconfortante", disse.