McLaren vai acelerar renovação de Hamilton após vitória em Monza

Falando a repórteres após a vitória de Hamilton no Grande Prêmio da Itália de domingo, o chefe da equipe, Martin Whitmarsh, considerou uma "fantasia" as especulações de que o campeão mundial de 2008 estaria perto de fechar um acordo com a Mercedes.

"Não temos qualquer pensamento sobre plano B", disse ele, quando perguntado sobre uma estratégia alternativa caso Hamilton decida sair. "Queremos que Lewis permaneça e queremos que ele fique se ele quiser ficar."

Hamilton, que segundo reportagens quer mais dinheiro e maior controle sobre sua própria marca, mostrou no domingo porque ele é um dos principais nomes da F1, enquanto a McLaren deu motivos para o piloto querer permanecer na escuderia.

A vitória na casa da Ferrari foi a terceira seguida da McLaren largando da pole position, algo que nenhuma outra equipe conseguiu este ano.

A McLaren agora está 29 pontos atrás da atual campeã Red Bull no Mundial de Construtores, com sete corridas faltando para o fim da temporada, e Hamilton é o vice-líder entre os pilotos, com 37 pontos de diferença para o líder Fernando Alonso, da Ferrari.

A Mercedes, fornecedora de motores e ex-sócia da McLaren, venceu uma vez em 2012 --na China-- desde que formou uma equipe própria a partir da compra da Brawn GP no fim de 2009.