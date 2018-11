MDA vai regularizar posse de terra no sudoeste do Pará Uma operação do Ministério de Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Exército vai permitir que mais de 3 mil posseiros obtenham títulos de terra até o final do ano no sudoeste do Pará. A ação foi lançada hoje no município de Novo Progresso pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, o presidente do Incra, Rolf Hackbart, e a governadora do estado, Ana Julia Carepa.Pelo menos 60 servidores da autarquia devem percorrer, até dezembro, cada uma das posses rurais das cidades de Novo Progresso, Altamira, Itaituba e Trairão. Segundo o presidente do Incra, serão mapeados 7,7 milhões de hectares nas margens da estrada Cuiabá-Santarém (BR-163). "O Estado brasileiro chegou para regularizar o uso e a posse da terra, tudo dentro da lei, respeitando o direito daqueles que vivem da terra", disse Rolf Hackbart.