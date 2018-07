MEC abre discussões de concurso nacional

A partir de hoje, docentes, universidades, Estados e municípios podem opinar sobre a prova para o novo concurso nacional de professores. A consulta pública ficará aberta por 45 dias. O exame do MEC será aplicado em 2011 para docentes interessados em trabalhar na educação infantil ou primeiros anos do ensino fundamental da rede pública. A seleção funcionará nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio: o professor faz apenas uma prova e depois pode usar a nota para entrar em diferentes redes que aderirem ao processo seletivo.