MEC abre inscrição para financiamento estudantil; Enem passa a ser obrigatório

No primeiro dia de inscrições, 6 mil estudantes solicitaram o Fies. As novas regras, publicadas ontem no Diário Oficial da União, fazem parte de uma série de alterações do financiamento estudantil realizada pelo MEC. O interessado terá a partir de agora um prazo maior para quitar o financiamento - três vezes o tempo de duração do curso. Além disso, as prestações serão fixas. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Fernando Haddad, também anunciou que pretende estender o Fies para cursos de nível técnico.

O presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Yann Evanovick, considerou as alterações positivas. "É importante aliar um financiamento estudantil a uma prova como a do Enem, para que o benefício não seja apenas uma questão mercadológica", afirmou ele. "Esperamos, entretanto, que a medida não burocratize o acesso ao benefício."

Neste ano, o MEC já havia promovido outras mudanças no Fies, como a queda na taxa de juros, que passou a 3,4%. Além disso, médicos ou professores formados poderão pagar o financiamento com trabalho em escolas públicas ou no Programa Saúde da Família (PSF). Dois tipos de fiadores serão aceitos. A fiança tradicional, com até dois fiadores, e a fiança solidária, que pode ter de três a cinco alunos assumindo os valores do grupo.

Enade. Além do Fies, o MEC ainda anunciou, por meio do Diário Oficial, a nova data do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A prova será aplicada no dia 21 de novembro, às 13 horas (horário de Brasília). Inicialmente, o Enade estava marcado para 7 de novembro, mas a data coincidiria com o Enem, previsto para os dias 6 e 7 do mesmo mês.

Cerca de 450 mil estudantes do final do primeiro e do último ano do ensino superior deverão fazer a prova. Apesar de os exames não serem realizados pelos mesmos alunos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) preferiu não realizá-los no mesmo dia para facilitar a organização.

Farão o exame estudantes de 14 cursos de bacharelado e de 5 de tecnologia. O Enade faz parte do sistema de avaliação da qualidade das instituições de ensino superior do MEC.

CALENDÁRIO

Enem

A prova deve ser realizada nos dias 6 e 7 de novembro. Apesar de ainda não ser oficial, o

MEC já trabalha com a data.

Enade

O ministério remarcou a prova para o dia 21 de novembro. A alteração foi feita para não coincidir com as provas do Enem.

Fies

A solicitação para o financiamento está disponível, desde ontem, pelo site sisfiesportal.mec.gov.br. Inscrições ficarão abertas ao longo do ano.