MEC abre inscrição para licenciatura a professores O Ministério da Educação (MEC) abriu hoje inscrições para as primeiras 54 mil vagas gratuitas de licenciatura destinadas a professores da rede pública de educação básica. Através de um sistema na internet, docentes sem formação superior ou graduados sem licenciatura podem candidatar-se a cursos em universidades federais e estaduais sem custo e sem passar por vestibulares. Os professores de São Paulo, no entanto, não poderão, pelo menos por enquanto, ter acesso: o Estado é um dos únicos quatro que não entraram no sistema e aquele que está com a negociação mais atrasada com o MEC.