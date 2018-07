MEC abre inscrições para bolsas de estudo do ProUni O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quinta-feira as inscrições para bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni) referentes ao primeiro semestre de 2013. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site http://siteprouni.mec.gov.br, até as 23h59 do próximo dia 21, pelo horário de Brasília. A primeira chamada será em 24 de janeiro e a segunda, em 8 de fevereiro.