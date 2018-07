MEC adia divulgação da terceira lista do ProUni

Caso ainda haja bolsas disponíveis, será gerada uma lista de espera. Quem quiser entrar na lista deve manifestar seu interesse no próprio site do ProUni entre os dias 6 e 8 de agosto.

Para receber uma bolsa do programa o aluno precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa. É necessário ter feito o Enem 2010 e atender aos critérios de renda do programa. O benefício integral pode ser pleiteado por candidatos com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. As parciais destinam-se a estudantes com renda familiar per capita de até 3 mínimos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.