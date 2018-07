MEC amplia nº de bolsas do ProUni O Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem o número oficial de bolsas oferecidas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). Ao todo, serão 162.329 bolsas integrais e parciais, de 50% da mensalidade. As inscrições começaram ontem e, até o meio-dia, mais de 184 mil estudantes já tinham feito cadastro. O prazo vai até o dia 21, no endereço siteprouni.mec.gov.br.