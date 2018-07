MEC antecipa em 48h lista de aprovados no Sisu

O Ministério da Educação (MEC) antecipou o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - que seleciona candidatos para instituições federais por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - e divulgou ontem os aprovados.

A publicação, prevista para amanhã, ocorreu em meio a questionamentos na Justiça de alguns estudantes sobre as notas da redação do Enem. Além disso, antes da divulgação oficial, alguns alunos conseguiram ter acesso aos seus resultados.

O MEC afirma que a divulgação já estava prevista para as 16 horas de ontem e não antecipou a primeira chamada por causa dos estudantes que conseguiram ver seus resultados antes. De acordo com o ministério, cerca de 20 candidatos ficaram dentro do sistema mesmo após o seu fechamento, que ocorreu às 23h59 da quinta-feira.

Esses alunos teriam atualizado seus boletins de desempenho sucessivamente, durante todo o tempo até que, por volta do meio-dia, quando o sistema passou a inserir o nome dos aprovados, eles conseguiram ver suas notas.

O MEC diz que tudo o que esses candidatos viram foram suas próprias notas e nega que eles tiveram acesso ao desempenho e à inscrição dos concorrentes. Ao todo, foram selecionados 108.527 candidatos, que têm os dias 19 e 20 de janeiro para fazer matrícula nas instituições em que foram aprovados. O Sisu recebeu 3.411.111 inscrições. Ao todo, 1.757.399 estudantes se cadastraram.

A documentação necessária para a matrícula pode ser consultada no boletim do estudante, disponível na página eletrônica do Sisu ou nas instituições.

Os selecionados na primeira chamada em sua primeira opção de curso não serão convocados na segunda chamada, mesmo aqueles que não efetivarem a matrícula. A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com prazo para matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro.

Aprovados. Ontem, após a divulgação dos selecionados, o perfil do Colégio Christus, de Fortaleza (CE), no Twitter publicou o nome de pelo menos seis alunos que foram aprovados no Sisu.

Os alunos do colégio tiveram acesso a algumas questões do Enem por meio de uma apostila que a escola entregou semanas antes do Enem. Os itens eram do pré-testes do exame, do qual o Christus participou em outubro de 2010. Após o caso vir à tona, 1.139 alunos do colégio e do cursinho pré-vestibular do Christus tiveram 14 questões canceladas.

O estudante paulista Michael Cerqueira de Oliveira, de 17 anos,foi aprovado na primeira opção - Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Michael teve a redação anulada, mas, depois de solicitar a revisão por meio de decisão judicial, sua nota mudou passou para 880 pontos, em uma escala que vai até mil.

ProUni. As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam hoje e vão até o dia 19, acessando siteprouni.mec.gov.br. São oferecidas 195.030 bolsas.