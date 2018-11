MEC anula 14 questões do Enem de mais 500 alunos Pressionado após a confirmação da Polícia Federal (PF) de que o vazamento das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi maior que o admitido oficialmente, o Ministério da Educação (MEC) decidiu hoje (21) cancelar as questões dos alunos do cursinho do Colégio Christus, de Fortaleza, e antecipou a divulgação das notas do exame de todos os alunos do País.