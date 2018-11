MEC anuncia 'datas prováveis' de prova do Enem

ESTADÃO.EDU

O edital com todas as informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será publicado na próxima quinta-feira. O Ministério da Educação adiantou que os dias 22 e 23 de outubro são tidos como quase certos para a realização da prova. No documento, que será publicado no Diário Oficial da União, também será anunciada a data da próxima edição, em maio de 2012.

Duas datas cogitadas para maio seriam os dias 5 e 6. O MEC sempre quis que o Enem tivesse duas edições por ano. No ano passado, em março, o ministro Fernando Haddad cancelou a edição do primeiro semestre, que seria realizada entre abril e maio. Segundo foi divulgado na época, temia-se que, se fosse feita uma licitação, em que pesa o menor preço, o órgão contratado para realizar o exame não daria condições de segurança para a prova nacional.

Em 2009, o Enem vazou quando estava sob a responsabilidade do consórcio Conasel. A reportagem do Estado comunicou o vazamento ao MEC e o exame teve de ser cancelado e adiado.

Desde a última edição, o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe) passou a cuidar da realização do exame. Mesmo sendo uma entidade com grande experiência em concursos, houve uma série de problemas com a prova, como questões em branco em diversas provas e gabaritos trocados.

Neste ano, segundo o MEC, 59 instituições públicas de ensino superior se cadastraram para elaborar as questões do Enem. Elas serão pagas a cada item criado, testado e aprovado.

Novas exigências. Conforme o MEC havia antecipado no mês passado, uma das novidades do próximo Enem será a proibição do uso de celulares. Os candidatos serão obrigados a deixar os aparelhos fora da sala de aula.

O ministério adotou essa precaução porque, no ano passado, muitos alunos tentaram fraudar a prova tirando fotografias.

Outra medida que o ministério estuda e pode aparecer no edital é um tempo extra, antes do início do Enem, para os alunos checarem possíveis erros de impressão. A ideia é que, com esse mecanismo, o aluno não reclame posteriormente.