MEC autoriza 69 cursos superiores de escolas privadas O Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou nesta quinta-feira o funcionamento de 69 cursos superiores em instituições privadas, instaladas em 17 Estados do País. Os cursos com respectivo número de vagas e instituições onde serão oferecidos estão listados nas portarias 16, 17 e 18 do MEC, publicadas no Diário Oficial da União.