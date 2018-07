MEC cancela vestibular de 3 cursos de medicina no Rio O Ministério da Educação determinou hoje a suspensão de qualquer forma de ingresso nos cursos de medicina das universidades Severino Sombra, em Vassouras (RJ), e Iguaçu, no campus Itaperuna (RJ) e do Centro Universitário de Valença (RJ), por problemas na qualidade dos cursos. As instituições têm seis meses para iniciar o saneamento das deficiências encontradas ou poderão enfrentar um processo administrativo que, de acordo com o MEC, pode levar ao descredenciamento dos cursos. Os três passaram por um processo de supervisão e foram encontrados diversos problemas, incluindo excessivo número de alunos, falta de vagas para os estágios finais do curso e deficiências em laboratórios e bibliotecas. Elas fazem parte de um grupo de 17 cursos que recebeu conceitos 1 e 2 no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) e foram selecionadas para passar por uma supervisão com visitas in loco. A universidade Severino Sombra informou, por meio da sua assessoria, que havia sido informada da medida cautelar pelo Diário Oficial e tomaria "as medidas judiciais cabíveis". O responsável por falar pelo campus de Itaperuna da Universidade de Iguaçu estava em reunião e não podia ser interrompido. O Centro Universitário de Valença prometeu uma nota de resposta, que não foi recebida até o início da noite de hoje.