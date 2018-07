MEC convoca estudantes da lista de espera para federais

Para ficar com a vaga, os convocados têm de efetivar a matrícula pessoalmente nas universidades entre hoje e amanhã. Foram chamados estudantes que não haviam sido aprovados na terceira fase da seleção, mas confirmaram pelo site do Sisu o interesse na vaga à qual concorreram. Para saber se foi convocado, o candidato tem de acessar o sistema online e checar a informação em seu boletim individual.

O MEC não divulgou quantos estudantes da lista de espera foram chamados ontem para a matrícula. Com essa convocação, a primeira edição do Sisu é oficialmente encerrada. Se na quarta-feira ainda sobrarem vagas, as instituições de ensino ficarão encarregadas de entrar diretamente em contato com os próximos colocados da lista de espera.

Na primeira fase da seleção unificada, apenas 39% das 47,9 mil vagas foram preenchidas. Após a segunda etapa de convocações, ainda sobravam 45,3% das vagas.

Como algumas instituições federais precisam de um novo processo seletivo para preencher as vagas em cursos que se iniciam no segundo semestre, o MEC deve reabrir o Sisu em maio. O sistema vai usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009.

REDE ESTADUAL

Docentes de SP entram na 2ª semana de greve

Com a aprovação na sexta-feira da manutenção da greve dos professores da rede estadual de São Paulo, algumas escolas devem funcionar parcialmente nesta semana.

Segundo o governo, apenas 1% dos 215 mil docentes da rede aderiram à paralisação, iniciada no Estado de São Paulo no último dia 5.

Para o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp), a adesão chegou a 60%.

ENSINO SUPERIOR

ProUni faz última chamada amanhã

O Programa Universidade Para Todos, destinado a alunos de baixa renda, divulga amanhã os selecionados para bolsas disponíveis. O estudante tem de acessar o site para saber se foi selecionado.

Tecnologia

A Unesp digitalizou livros e tem 44 obras disponíveis gratuitamente na internet (culturaacademica.com.br).