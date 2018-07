MEC cria grupo para representar Brasil no IILP

O grupo foi estabelecido por um ato administrativo simultâneo do MEC e dos Ministérios da Cultura (Minc) e das Relações Exteriores (MRE). Conforme o coordenador da comissão nacional e ex-reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Carlos Alberto Faraco, em declaração divulgada pelo MEC, também são realizados pelo IILP projetos sobre o vocabulário ortográfico comum e a concepção de uma plataforma de Língua Portuguesa para professores.

A comissão nacional será constituída por integrantes da assessoria internacional do MEC, das Divisões de Promoção da Língua Portuguesa do MRE e de Relações Internacionais do Minc, além da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Faraco afirmou que o alvo do comitê a longo prazo é a concretização de uma "visão estratégica" do País em relação à língua portuguesa. Na análise dele, o interesse pelo português está sendo ampliado. "Há um interesse geral pelo conhecimento e aprendizado da língua portuguesa no mundo inteiro."