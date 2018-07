MEC dá 2 alternativas para adesão a vestibular unificado As universidades federais terão duas possibilidades para aderir à proposta de vestibular unificado feita pelo Ministério da Educação (MEC). Uma delas será a adesão completa, em que as instituições usarão o novo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como prova única e terão suas vagas inseridas em um sistema online de seleção nacional. Na outra proposta, as universidades que tenham a intenção de realizar uma segunda etapa de seleção poderão usar o Enem apenas como uma primeira fase. Nesse caso, não participarão do sistema nacional de seleção.